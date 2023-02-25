Vladislav Solanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Solanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Solanovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Solanovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Solanovich 26 Mayıs 1999 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Соланович Владислав Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Solanovich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Solanovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Vladislav Solanovich'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Solanovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Solanovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Solanovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Solanovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Belshina

Vladislav Solanovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Solanovich şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Solanovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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