Vladislav Tsekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Tsekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Tsekov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Tsekov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Tsekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Tsekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Tsekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Tsekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Tsekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Tsekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Tsekov 3 Şubat 2000 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владислав Димитров Цеков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Tsekov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M28 Sports Ltd. yapmaktadır. Vladislav Tsekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Vladislav Tsekov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Tsekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Tsekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Tsekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Tsekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Montana

1 Ocak 2020 yılında Kariana Erden

18 Aralık 2020 yılında Montana

1 Ocak 2021 yılında Sportist Svoge

30 Haziran 2021 yılında Montana

Vladislav Tsekov kimdir

Vladislav Tsekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Tsekov şuan Montana takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Vladislav Tsekov nereli

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