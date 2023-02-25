Vladislav Tsurko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Tsurko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Tsurko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladislav Tsurko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladislav Tsurko 8 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Цурко Владислав Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladislav Tsurko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Tsurko'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladislav Tsurko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladislav Tsurko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2018 yılında FK Smorgon
1 Ağustos 2018 yılında SMI Autotrans
11 Nisan 2019 yılında FK NFK
1 Ağustos 2019 yılında Viktoria MG
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Vladislav Tsurko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladislav Tsurko şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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