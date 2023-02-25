Vladislav Varaksa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Varaksa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Varaksa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Varaksa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Varaksa 26 Ocak 2004 tarihinde Uzda şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Варакса Владислав Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Varaksa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Varaksa'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Varaksa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Varaksa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Varaksa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Varaksa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında FK Uzda

29 Temmuz 2021 yılında Neman II

1 Temmuz 2022 yılında Neman Grodno

Vladislav Varaksa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Varaksa şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Varaksa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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