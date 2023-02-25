Vladislav Yatskevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Yatskevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Yatskevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Yatskevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Yatskevich 29 Eylül 1998 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Яцкевич Владислав Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Yatskevich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Yatskevich'nin FK Slutsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Yatskevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yats_77/

Vladislav Yatskevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Yatskevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Yatskevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Yatskevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2018 yılında FK Baranovichi

27 Temmuz 2018 yılında FK Smorgon

11 Ağustos 2019 yılında Neman Grodno

16 Şubat 2021 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2021 yılında Neman Grodno

4 Mart 2022 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2022 yılında Neman Grodno

5 Ocak 2023 yılında FK Slutsk

Vladislav Yatskevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Yatskevich şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Yatskevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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