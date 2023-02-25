Vladislav Yatskevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Yatskevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Yatskevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Yatskevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Yatskevich 17 Eylül 2002 tarihinde Beloozersk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Яцкевич Владислав Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Yatskevich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Yatskevich'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Yatskevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Yatskevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Yatskevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Yatskevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ostrovets

Vladislav Yatskevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Yatskevich şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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