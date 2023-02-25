Vladislav Zhuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Zhuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Zhuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Zhuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Zhuk 11 Haziran 1994 tarihinde Zadvorje şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Жук Владислав Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Zhuk Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Zhuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Vladislav Zhuk'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Zhuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladzhuca18/

Vladislav Zhuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Zhuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Zhuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Zhuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Zvezda-BGU

1 Ocak 2016 yılında Slavia

1 Ocak 2017 yılında BATE Borisov

6 Nisan 2017 yılında Slavia

31 Aralık 2017 yılında BATE Borisov

5 Mart 2018 yılında Smolevichi

6 Ağustos 2018 yılında BATE Borisov

10 Ağustos 2018 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2018 yılında BATE Borisov

1 Mart 2019 yılında Slavia

Vladislav Zhuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Zhuk şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Zhuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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