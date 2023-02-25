Vladislav Zhuravlev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Zhuravlev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Zhuravlev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Zhuravlev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Zhuravlev 2 Temmuz 2004 tarihinde Tanabai şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Журавлев Владислав Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Zhuravlev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Zhuravlev'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Zhuravlev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Zhuravlev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Zhuravlev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Zhuravlev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Isloch II

1 Ocak 2023 yılında Isloch

Vladislav Zhuravlev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Zhuravlev şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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