Vladislav Znak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Znak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Znak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Znak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Znak 12 Ekim 1993 tarihinde Orsha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Знак Владислав Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Znak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Znak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislav Znak'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Znak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/znakkkk/

Vladislav Znak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Znak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Znak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Znak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Orsha

5 Mart 2014 yılında Volna Pinsk

1 Ocak 2015 yılında Orsha

30 Ocak 2019 yılında Naftan

6 Şubat 2020 yılında Orsha

20 Ağustos 2020 yılında Ostrovets

Vladislav Znak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Znak şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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