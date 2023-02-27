Vladislavs Fjodorovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Fjodorovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Fjodorovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Fjodorovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Fjodorovs 27 Eylül 1996 tarihinde Daugavpils şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Fjodorovs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Vladislavs Fjodorovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Fjodorovs'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Fjodorovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Fjodorovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislavs Fjodorovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Fjodorovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Daugavpils

15 Temmuz 2014 yılında Lech Poznan II

30 Haziran 2016 yılında Daugavpils

3 Mart 2017 yılında Metta

1 Ocak 2019 yılında Riga

1 Ocak 2022 yılında RFS

12 Ocak 2023 yılında Metta

Vladislavs Fjodorovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Fjodorovs şuan FK Metta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Fjodorovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 15 numaralı formasıyla 3 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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