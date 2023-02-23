Vladislavs Gutkovskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Gutkovskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislavs Gutkovskis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislavs Gutkovskis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vladislavs Gutkovskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Gutkovskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislavs Gutkovskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Gutkovskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Gutkovskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Gutkovskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Gutkovskis 2 Nisan 1995 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Gutkovskis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Gutkovskis'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Gutkovskis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guti951/

Vladislavs Gutkovskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Gutkovskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladislavs Gutkovskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Gutkovskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Skonto II

1 Ocak 2013 yılında Skonto

27 Şubat 2016 yılında Termalica

1 Temmuz 2020 yılında Rakow

Vladislavs Gutkovskis kimdir

Vladislavs Gutkovskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Gutkovskis şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Gutkovskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 11 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 5 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladislavs Gutkovskis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Yanis Pirvu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Pirvu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yanis Pirvu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Pirvu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Antczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Antczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Antczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Antczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wesley Jobello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Jobello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wesley Jobello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Jobello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Velde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Velde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Velde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Velde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir