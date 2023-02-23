Vladislavs Gutkovskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Gutkovskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Gutkovskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Gutkovskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Gutkovskis 2 Nisan 1995 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Gutkovskis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Gutkovskis'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Gutkovskis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guti951/

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Vladislavs Gutkovskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Gutkovskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladislavs Gutkovskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Gutkovskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Skonto II

1 Ocak 2013 yılında Skonto

27 Şubat 2016 yılında Termalica

1 Temmuz 2020 yılında Rakow

Vladislavs Gutkovskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Gutkovskis şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Gutkovskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 11 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 5 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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