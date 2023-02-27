Vladislavs Lazarevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Lazarevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Lazarevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Lazarevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Lazarevs 25 Kasım 1997 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Lazarevs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UMax Sport yapmaktadır. Vladislavs Lazarevs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Lazarevs'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Lazarevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Lazarevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislavs Lazarevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Lazarevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında SFK United

1 Ocak 2015 yılında FB Gulbene-2005

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Spartaks II

1 Ocak 2017 yılında Spartaks

1 Ağustos 2017 yılında Mantova

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2018 yılında Pomigliano

1 Mart 2019 yılında Valmiera

1 Mart 2021 yılında Ventspils

16 Temmuz 2021 yılında Spartaks

1 Ocak 2022 yılında AE Karaiskakis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Liepaja

Vladislavs Lazarevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Lazarevs şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Lazarevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 23 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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