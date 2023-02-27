Vladislavs Lazarevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Lazarevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislavs Lazarevs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislavs Lazarevs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vladislavs Lazarevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Lazarevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislavs Lazarevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Lazarevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Lazarevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Lazarevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Lazarevs 25 Kasım 1997 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Lazarevs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UMax Sport yapmaktadır. Vladislavs Lazarevs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Lazarevs'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Lazarevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Lazarevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislavs Lazarevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Lazarevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında SFK United

1 Ocak 2015 yılında FB Gulbene-2005

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Spartaks II

1 Ocak 2017 yılında Spartaks

1 Ağustos 2017 yılında Mantova

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2018 yılında Pomigliano

1 Mart 2019 yılında Valmiera

1 Mart 2021 yılında Ventspils

16 Temmuz 2021 yılında Spartaks

1 Ocak 2022 yılında AE Karaiskakis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Liepaja

Vladislavs Lazarevs kimdir

Vladislavs Lazarevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Lazarevs şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Lazarevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 23 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladislavs Lazarevs nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Rodolfo Grazziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Grazziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodolfo Grazziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Grazziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keigo Tsunemoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Tsunemoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keigo Tsunemoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keigo Tsunemoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lasha Kvaratskhelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kvaratskhelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lasha Kvaratskhelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kvaratskhelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koki Anzai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Anzai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koki Anzai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Anzai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi