Vladislavs Sorokins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Sorokins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Sorokins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Sorokins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Sorokins 10 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Sorokins Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CATENACCIO yapmaktadır. Vladislavs Sorokins, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 20 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Sorokins'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Sorokins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Sorokins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislavs Sorokins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Sorokins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Skonto

1 Ocak 2016 yılında Jelgava

20 Temmuz 2016 yılında RFS

Vladislavs Sorokins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Sorokins şuan RFS takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Sorokins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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