Vladislavs Zihs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Zihs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Zihs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Zihs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Zihs 23 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Vladislavs Žihs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Zihs Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Vladislavs Zihs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Zihs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Zihs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislavs Zihs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Zihs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Zihs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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