Vladlen Anikeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladlen Anikeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladlen Anikeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladlen Anikeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladlen Anikeev 9 Şubat 2004 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Аникеев Владлен Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladlen Anikeev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballSpace yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk II futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk II takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vladlen Anikeev'nin FK Vitebsk II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladlen Anikeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladlen Anikeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladlen Anikeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladlen Anikeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında Vitebsk II

Vladlen Anikeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladlen Anikeev şuan FK Vitebsk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladlen Anikeev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 25 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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