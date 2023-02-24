Vlado Koprivica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlado Koprivica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlado Koprivica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlado Koprivica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlado Koprivica 27 Mart 1994 tarihinde Ilidža şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlado Koprivica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vlado Koprivica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vlado Koprivica'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vlado Koprivica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlado Koprivica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlado Koprivica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlado Koprivica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2016 yılında FK Borac Samac

14 Şubat 2017 yılında HNK Orasje

1 Temmuz 2017 yılında NK Iskra Bugojno

1 Temmuz 2018 yılında TOSK Tesanj

20 Şubat 2020 yılında J. Bihac

5 Şubat 2021 yılında FK Alfa Modriča

21 Temmuz 2021 yılında FK Gorazde

21 Şubat 2022 yılında Mrkonjic

Vlado Koprivica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlado Koprivica şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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