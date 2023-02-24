Vlado Vojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlado Vojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlado Vojinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlado Vojinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlado Vojinovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlado Vojinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına - tarihinde katılmıştır. Vlado Vojinovic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlado Vojinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlado Vojinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlado Vojinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlado Vojinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlado Vojinovic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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