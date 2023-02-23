Vladut Buturca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladut Buturca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladut Buturca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladut Buturca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladut Buturca 1 Ocak 2002 tarihinde Lupeni şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlăduț Vasile Buțurcă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladut Buturca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladut Buturca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Vladut Buturca'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladut Buturca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladut Buturca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladut Buturca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladut Buturca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Vladut Buturca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladut Buturca şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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