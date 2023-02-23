Vladut Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladut Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladut Popa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladut Popa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladut Popa 10 Nisan 2002 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlăduț Cristian Popa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladut Popa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladut Popa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladut Popa'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladut Popa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladut Popa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladut Popa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladut Popa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Comuna Recea

1 Ekim 2020 yılında Gilortul

1 Temmuz 2021 yılında ACSO Filiasi

1 Temmuz 2022 yılında CSU Alba Iulia

18 Ocak 2023 yılında FC Hermannstadt

Vladut Popa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladut Popa şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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