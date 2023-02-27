Vladyslav Khomutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Khomutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Khomutov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Khomutov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Khomutov 4 Haziran 1998 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хомутов Владислав Денисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Khomutov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Vladyslav Khomutov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Khomutov'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Khomutov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Khomutov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Khomutov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Khomutov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ol. Donetsk II

1 Temmuz 2016 yılında Olimpik Donetsk

13 Temmuz 2018 yılında Chornomorets

13 Şubat 2019 yılında Zlate Moravce

26 Temmuz 2019 yılında Kalju FC

12 Ocak 2022 yılında STK Samorin

19 Temmuz 2022 yılında KF Dukagjini

Vladyslav Khomutov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Khomutov şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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