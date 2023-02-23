Vladyslav Kochergin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kochergin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Kochergin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Kochergin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Kochergin 30 Nisan 1996 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кочергін Владислав Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Kochergin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladyslav Kochergin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 26 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Kochergin'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Kochergin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Kochergin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Kochergin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Kochergin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dnipro U19

1 Temmuz 2013 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

1 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

26 Mart 2022 yılında Rakow

Vladyslav Kochergin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Kochergin şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladyslav Kochergin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dnipro Dnipropetrovsk (bis 6/2013)

Ukrayna takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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