Vladyslav Kulach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kulach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Kulach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Kulach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Kulach 7 Mayıs 1993 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кулач Владислав Ігорович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Kulach Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Kulach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Kulach'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Kulach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Kulach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladyslav Kulach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Kulach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Shakhtar U17

1 Ocak 2011 yılında Shakhtar II

8 Temmuz 2013 yılında Illichivets

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar II

21 Ocak 2015 yılında Metalurg Z.

30 Haziran 2015 yılında Shakhtar II

24 Temmuz 2015 yılında Stal D.

31 Aralık 2015 yılında Shakhtar II

13 Ocak 2016 yılında Eskişehirspor

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar D.

2 Temmuz 2017 yılında Vorskla Poltava

31 Aralık 2018 yılında Shakhtar D.

12 Şubat 2019 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

5 Temmuz 2019 yılında Honvéd

31 Aralık 2019 yılında Shakhtar D.

20 Ocak 2020 yılında Vorskla Poltava

28 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

25 Ocak 2023 yılında Zira FK

Vladyslav Kulach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Kulach şuan Zira FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Vladyslav Kulach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.