Vladyslav Okhronchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Okhronchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Okhronchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Okhronchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Okhronchuk 14 Temmuz 1997 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Охрончук Владислав Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Okhronchuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABP Sport Management U.G. yapmaktadır. Vladyslav Okhronchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Okhronchuk'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Okhronchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Okhronchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Okhronchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Okhronchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2017 yılında Kolos Kovalivka

28 Şubat 2017 yılında Podillya Kh.

30 Haziran 2017 yılında Kolos Kovalivka

16 Ağustos 2017 yılında Podillya Kh.

31 Aralık 2017 yılında Kolos Kovalivka

1 Temmuz 2019 yılında Podillya Kh.

31 Aralık 2019 yılında Kolos Kovalivka

17 Şubat 2020 yılında MFK Mykolaiv

30 Temmuz 2021 yılında Zhetysu

25 Ocak 2022 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2022 yılında LKS Lodz

Vladyslav Okhronchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Okhronchuk şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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