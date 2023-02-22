Vlasis Andrikopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlasis Andrikopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlasis Andrikopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlasis Andrikopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlasis Andrikopoulos 26 Nisan 1999 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βλάσης Ανδρικόπουλος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlasis Andrikopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS DEVELOPMENT yapmaktadır. Vlasis Andrikopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vlasis Andrikopoulos'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vlasis Andrikopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlasis Andrikopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vlasis Andrikopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlasis Andrikopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2016 yılında Pydna Kitrous

26 Ağustos 2017 yılında Eginiakos

1 Temmuz 2018 yılında Volos NPS

5 Ağustos 2019 yılında AO Episkopi

8 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos B

Vlasis Andrikopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlasis Andrikopoulos şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.