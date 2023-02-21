Vlastimil Vesely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlastimil Vesely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlastimil Vesely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlastimil Vesely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlastimil Vesely 6 Mayıs 1993 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vlastimil Veselý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlastimil Vesely Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vlastimil Vesely'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlastimil Vesely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlastimil Vesely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlastimil Vesely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlastimil Vesely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FCZ Brno B

1 Ocak 2015 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2015 yılında 1.SC Znojmo

30 Haziran 2016 yılında Zbrojovka Brno

21 Temmuz 2017 yılında 1.SC Znojmo

16 Ocak 2019 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında 1.SC Znojmo

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava

3 Ağustos 2020 yılında SK Lisen

Vlastimil Vesely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlastimil Vesely şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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