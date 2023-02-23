Vlastimir Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlastimir Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlastimir Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vlastimir Jovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vlastimir Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlastimir Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlastimir Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlastimir Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlastimir Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlastimir Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlastimir Jovanovic 3 Nisan 1985 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Vlastimir Jovanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlastimir Jovanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vlastimir Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Vlastimir Jovanovic'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vlastimir Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlastimir Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Vlastimir Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlastimir Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2009 yılında Manisaspor

1 Eylül 2009 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2010 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2016 yılında Termalica

Vlastimir Jovanovic kimdir

Vlastimir Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlastimir Jovanovic şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Sloga Doboj

Vlastimir Jovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 4 numaralı formasıyla 30 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vlastimir Jovanovic nereli

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