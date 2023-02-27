Vlerson Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlerson Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlerson Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vlerson Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vlerson Berisha {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vlerson Berisha Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına - tarihinde katılmıştır. Vlerson Berisha'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vlerson Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vlerson Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vlerson Berisha şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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