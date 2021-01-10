Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Gebze'de bulunan TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu'nu ziyaret ederek burada yapılan aşı çalışmalarını inceledi. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Varank, dünyada sadece bir kez yapılan VLP aşısı Faz çalışmalarına bu ay sonunda geçerek ikinci örneğin ülkemizde yapılmasının planlandığını belirtti. Bunun üzerine vatandaşlar, VLP aşı nedir? Ne demek? VLP aşı ne işe yarar? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

VLP AŞI NEDİR? VLP AŞI NE DEMEK?

VLPi kelime anlamı olarak 'virüs benzeri parçacıklar' anlamına gelmektedir.

VLP AŞI NE İŞE YARAR?