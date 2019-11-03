Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat da katıldı

"İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla bu yıl 41'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'na Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Maratonda ortaya renkli görüntüler çıktı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bu yıl 41'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'na katıldı. Start noktasında koşuya başlayan Başkan Akpolat, maratona Beşiktaş'ın kuruluş tarihini belirten "1903" göğüs numarasıyla katıldı. Kişisel sosyal medya hesabından da maratonla ilgili paylaşımda bulunan Başkan Akpolat şu ifadeleri kullandı: "Doğum günümde 41. İstanbul Maratonu'na katılmak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarımız ile Beşiktaş'a doğru koşmak unutulmaz bir anı oldu."

Kaynak: İHA