Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun startını Bakan Kasapoğlu verececek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 08.30'da başlayacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek.

Bakan Kasapoğlu yarın saat 08.30'da koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan dev organizasyonda Bakan Kasapoğlu'na uluslararası arenada derece elde etmiş milli sporcular eşlik edecek.

Maratona katılacak sporcuların isimleri şöyle:

Şahika Ercümen

Serap Özçelik Arapoğlu

Alparslan Yamanoğlu,

Elif Güneri,

Buse Naz Çakıroğlu

Ahmet Önder

İbrahim Çolak

Cenk İldem

Süleyman Atlı

Atakan Yüksel

Rıdvan Yalçın

Merve Uzun

Furkan Demir

Beytullah Eroğlu

Ayşegül Pehlivanlar

Ramil Guliev

Yasmani Copello

Tuğba Güvenç

Salih Korkmaz

Kaynak: İHA