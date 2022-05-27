“Vodafone Ev İnterneti Çok Uyguna Geldi” kampanyasında kaçırılmayacak yüzde 50 indirim fırsatı! Faturalı ve Red'li müşterilere ise indirim üstüne ek indirim! Evine internet bağlatmak isteyen veya varolan internetini değiştirmek isteyenler için Vodafone müşterilerine kaçırılmayacak bir fırsat sundu. Müşterilere ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunulurken, taahhüt boyunca 2 yıl da fiyat artışı yapılmayacak.

1 6 Vodafone, mayıs ayı itibarıyla başlattığı kampanyayla, ev interneti almayı ya da ev interneti sağlayıcısını değiştirmeyi düşünenler için ilk 6 ay yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.