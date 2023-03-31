Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı

Vodafone Ramazan Kampanyası duyurulurken resmi internet sayfası üzerinden kampanyaya dair açıklamalar geldi. Ramazan ayına özel teklifler gelirken faturalı ve faturasız Vodafone müşterilerine 15 GB internet sadece 99 TL olarak sunulmaya başlandı. Infinix Hot 20i 128GB modeli alımlarında, Infinix XE22 kulaklığa %50 indirim ve 12 ayda ödeme imkanıyla fırsatlar sunuldu.

VODAFONE RAMAZAN PAKETİ

Faturasız Ramazan Paketi üzerinden bireysel faturasız Vodafone müşterilerine 23 Mart ve 21 Nisan tarihleri arasında kullanabileceği kampanya sunuldu. Sadece 99 TL'ye verilen kampanyada 15 GB sahibi olabilirsiniz. Paketin geçerlilik süresi 28 gün olurken paket ücreti tahsil edilemediği zamanlarda veya paket içeriğinde yüklenen internet hakkı sona ermesinde müşterilerin aktif paketi yer almıyorsa standart ücret üzerinden tariflendirmeler başladı.

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Tüm bireysel ön ödemelerde müşteriler kayıt olmaları durumunda paket üzerinden faydalanabilir.

Başvuru yapılırken paket ücreti bayi kanallarından Vodafone dijital kanallarından kredi kartı ya da banka kartı üzerinden iletilir.

Paket aboneliği yalnızca 10 kere gerçekleşir.

Paket bitişine yakın müşterilere bilgilendirme yapılır.

Paket içeriğinde yüklenen kullanım hakların transferi yapılmaz.

Müşterilerin 3G, 4.5G ve 5G servisi otomatik olarak açılır.

Vodafone 3G/4.5G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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KDV ve ÖİV dahil olur.

Vodafone BTK'ya yasal kurallar üzerinden değişiklik yapılma hakkını tanımlar.