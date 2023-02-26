Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!

Süper Lig 14. Hafta'da ertelenen maçlardan biri de Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor maçı oldu. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynana maçta deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya ayıcıklar fırlatıldı. İzleyenler gözyaşlarını tutamadı.

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Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. 14. Hafta ertelenen maçlardan birisi de Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi olmuştu. Saat 19.00'da Vodafone Park'ta mücadeleye başlayan Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor maçında depremzede çocuklar için Beşiktaşlı taraftarlar yeşil sahalara deprem bölgesine gönderilmek üzere oyuncak fırlattı.

"ÇOCUKLAR HEP GÜLSÜN"

Son olarak maçta "Çocuklar hep gülsün" yazılı pankart açan Beşiktaşlı taraftarlar ise herkesi duygulandırdı.

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İLK 11'LER İSE ŞÖYLE

Beşiktaş; Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut, Salih, Redmond, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk

Fraport TAV Antalyaspor; Ataberk, Bünyamin, Ömer Toprak, Veysel, Güray Vural, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi.

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