Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Denizlispor karşılaşması sona erdi. Merakla takip edilen maç sonunda Beşiktaş, Denizlispor'u 1 - 0 mağlup etti. Maçı kaçıranlar için işte anbean canlı anlatım...

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

90' Maç, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika uzatma ilave edildi.

86' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyunda. Diaby oyundan çıktı.Abdoulay Diaby - Oguzhan Özyakup

83' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart gördü.

79' Denizlispor'da Mbamba oyunda. Isaac Sackey dışarı alındı.

76' Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Adem Ljajic'in yerine oyunda.Adem Ljajic - Tyler Boyd

71' Beşiktaş, N'Koudou'nun nefis golüyle 1-0 öne geçti! Sol çaprazda rakibinden sıyrılan Kevin N'Koudou yerden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.Gol - Georges-Kevin N'Koudou

69' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Arka direkte topla buluşan Burak Yılmaz önce kontrol etti sonra vuruşunu yaptı. Savunma ayak koydu ve top kornere çıktı.

66' Denizlispor'da Isaac Sackey sarı kart gördü.Sarı Kart - Isaac Sackey

63' Denizlispor'da Aissati'nin yerine Hadi Sacko oyunda.Ismail Aissati - Hadi Sacko

62' Beşiktaş'ta Elneny ceza alanı dışından sert vurdu. Savunmaya da çarpan top kaleci Stachowiak'ta kaldı.

60' Beşiktaş'ta Caner Erkin dışarı alındı. Kevin N'Koudou oyunda.Caner Erkin - Georges-Kevin N'Koudou

57' Beşiktaş'ta Adem Ljajic sağ kanatta tek başına hareketlendi. Ljajic ceza alanı içine kadar girdi. Vuruşunu yaptı kaleci Stachowiak gole izin vermedi.

48' Caner Erkin etkili bir serbest vuruş kullandı. Kale önünde kimse topa dokunamayınca kaleci Stachowiak topun sahibi oldu.

46' Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi.

44' Beşiktaş, Burak Yılmaz'la gole çok yaklaştı! Atiba'dan seken topla ceza alanı içine giren Burak'ın yerden vuruşunu kaleci Stachowiak güçlükle çeldi!

34' Denizlispor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Rodallega topu tam köşeye yolladı! Karius'tan nefis bir kurtarış geldi!

28' Beşiktaş'ta Adem Ljajic sol çaprazdan ceza alanı içine girdi. Uzak köşeye şutunu çekti. Kale çizgisine paralel giden top auta çıktı. Beşiktaş gole çok yaklaştı.

26' Beşiktaş'ta Diaby, Gökhan Gönül'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza alanı içine girdi. Burak Yılmaz'a pasını vermek istedi ancak son anda Alanyaspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

25' Beşiktaş'ta Rebocho sol kantta hareketlendi. Elneny'ye pasını verdi. Elneny bekletmeden sağ ayağının dışıyla topu kaleye yolladı ancak etkisiz bir vuruş geldi.

18' Denizlispor'da Barrow, Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.Sarı Kart - Modou Barrow

17' Beşiktaş'ta Caner Erkin itirazlarını sürdürünce sarı kart gördü.Sarı Kart - Caner Erkin

16' Sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Barrow ceza alanı içine ortasını yaptı. Beşiktaş savunması karşıladı. Dönen topa Sackey çok sert vurdu. Top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

11' Beşiktaş'ta Ljajic sol çizgide kaleye sokulurken yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

5' Beşiktaş orta alanda büyük bir boşluk buldu. O bölgeye hareketlenen Diaby'ye Rebocho pasını verdi. Ancak Barrow, Diaby'yi indirerek hızlı hücum fırsatını engelledi.

1' Vodafone Park'ta mücadele başladı.

İLK 11'LER

Konuk Denizlispor ise; Stachowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Isaac Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega ilk 11'iyle sahada olacak.

Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri belli oldu! Ev sahibi Beşiktaş'ın 11'i; Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic ve Burak'tan oluşuyor.

Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da kart görürse 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan

Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.

Saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR KARŞILAŞMASINDA ATATÜRK UNUTULMADI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla iki takım oyuncuları ısınmaya Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Stat hoparlörlerinden de Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

Siyah-beyazlı oyuncular seremoni öncesi sahaya "Atamızı minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Son 4 haftada 10 puan toplayarak üst sıralara tırmanan Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile yaptığı maçta Vodafone Park dolmadı.

Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 30 bine yakın seyirci izledi.

Karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in ailesi de izledi.

MAÇI İZLEYENLER ARASINDA ÖZEL İSİMLER VARDI

Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri de Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak karşılaşmayı izledi.



Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Beşiktaş taraftarı astsubay Fatih Mehmethan’ın eşi Gamze Mehmethan ile babası Kenan Aslan da Beşiktaş'ın konuğu olarak Vodafone Park tribününde yer aldı.