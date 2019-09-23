Vodafone Park’ta Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseldi.

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, "Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor" şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

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DHA