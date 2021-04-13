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Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi 2021 | Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar iftar saatini bekleyene kadar telefonları ile vakit geçiriyor. Bu kapsamda internet kullanımı da artınca vatandaşlar bedava internet bulmaya yöneliyor. Bu kapsamda Vodafone kullanıcıları da Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi 2021 başlığı ve Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor.

Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi 2021 | Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır?

Koronavirüs salgının gölgesinde gelen on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başladı. İlk sahura kalkıldı ve oruç tutuldu. Mübarek ayda vatandaşlar iftar saatine kadar ve sonrasında  telefonlarında fazlaca vakit geçirmeye başlıyor. Bu nedenle internet paketi ihtiyacı doğduğu için bedava internet paketi arayışı başladı. Bu kapsamda Vodafone Ramazan ayına özel bir kampanya hazırladı.

VODAFONE RAMAZAN AYI BEDAVA, HEDİYE İNTERNET PAKETİ 2021

Vodafone kullanıcıları Pass Paketleri ve sürpriz hediyeleri içerisinde barındıran Hediye Çarkı uygulamasını Vodafone Yanımda programında açarak hediye internet paketi kazanabilirler. Öte yandan Vodafone Kolay Paketlere geçen vatandaşlar paketinin üstüne 1 GB internet kazanabiliyor.  Bu paketleri almak için yapmanız gereken numaranızı Vodafone'a taşımaktır. 

Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi 2021 | Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır?

VODAFONE RAMAZAN BEDAVA İNTERNET PAKETİ NASIL YAPILIR?

Vodafone'dan internetinizi almak için Hediye Çarkını çevirin ve internetinizi alabilirsiniz. Çarkı çevirerek 20 GB'a kadar bedava internet kazanabilirsiniz.

Vodafone Yanımda uygulamasını Androdid telefonunuza indirmek için tıklayınız.

Vodafone Yanımda uygulamasını İOS telefonunuza indirmek için tıklayınız.

Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi 2021 | Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır?

Tayfun Altuntaş
Editör
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