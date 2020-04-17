Vodafone Ramazan Bayramı bedava internet kampanyası ile 2020 yılında Ramazan için özel hediyeler geleceği düşünülüyor.

Vodafone bedava internet kampanyaları kapsamında Ramazan Bayramı’na özel kampanyaların düzenleneceği beklenmektedir ve konu ile ilgili detaylar haberimizde.

İşte tüm ayrıntılarıyla Vodafone ramazan bedava internet 2020

RAMAZAN BAYRAMI BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

Vodafone Ramazan Bayramı bedava internet kampanyasını öğrenmek ve faydalanmak için ‘’Vodafone Yanımda’’ uygulamasının telefonunuzda yüklü olması size avantaj sağlayacaktır. Uygulamaya sahip değilseniz, uygulamayı telefonunuza indirmenizi tavsiye ederiz. Böylelikle kampanya düzenlendiği zamanda ilk haberdar olan kişiler arasında yer alabilirsiniz.

Vodafone GSM operatöründen Ramazan Ayı için düzenlediği 20 GB internet 20 TL kampanyasından daha dikkat çekici ve kullanıcıları mutlu edecek bir kampanya bekleniyor.

VODAFONE BAYRAM BEDAVA İNTERNET PAKETİ DETAYLARI

Vodafone Bayram bedava internet kampanyasına yönelik herhangi bir düzenlemeye dair bir bilgi paylaşımı yapılmazken, böyle bir kampanya düzenlendiği zaman ne kadar internetinizin kaldığı hakkında bilgi sahibi olmanız için her zaman ki gibi ‘’OZET’’ yazdıktan sonra 7000’e SMS göndermeniz yeterli olacaktır.

Vodafone bayram bedava internet kampanyası kapsamında 3 gün boyunca kullanabileceğiniz Vodafone 2 GB bedava internet kampanyası düzenleneceğine dair bilgi paylaşımı olmakla birlikte henüz netlik kazanmamıştır.

VODAFONE RAMAZAN BAYRAMI BEDAVA İNTERNET PAKETİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Vodafone Ramazan Bayramı bedava internet kampanyası kısa süreliğine düzenlenecek bir kampanya olacağı için ve bedava bir kampanya olmasından dolayı herhangi bir iptal işlemine ihtiyaç duymayacağınızı düşünmekteyiz. Ama yine de konu ile ilgili bilgi almak sterseniz Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arayabilir ve detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Belirtildiği gibi Vodafone Ramazan Bayramı bedava internet kampanyası hakkında herhangi bir gelişme olduğu takdirde detayları haberimizde bulabilirsiniz.