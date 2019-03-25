Vodafone teknoloji ve çözümlerini ekonomi zirvesinde tanıttı

Vodafone Türkiye Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, iş, siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne bu yıl da yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojilerinin ve sunulan çözümlerin tanıtıldığı stant, zirve boyunca iş ve siyaset dünyasının liderlerinden ilgi gördü.

Türkiye'de ilk kez 5G sabit kablosuz erişim sağladı

Zirve kapsamında 5G şebekesine bağlanan Vodafone, Huawei tarafından sağlanan 5G test şebekesi teknolojisi ile Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz spektrum bandında 5G sabit kablosuz erişim (Fixed Wireless Access-FWA) sağladı. Vodafone'un Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki standını ziyaret eden katılımcılar, Arnavutluk Türkiye maçı ile CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko maçlarını 5G hızında canlı izledi.

Geleceğin akıllı dünyası ile eşzamanlı etkileşim sunuldu

Stantta yer alan Dijital Duvar sayesinde Vodafone'un Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı şehirler, sabit servis çözümleri ve İTÜ Vodafone Future Lab hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçiler; 5G Artırılmış Gerçeklik (AR) masasında ise, yakında hizmete girecek 5G dünyasını tablet aracılığıyla deneyimleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler masada yer alan Artırılmış Gerçeklik ile geliştirilmiş şehir modeli üzerinden; ziyaretçiler geleceğin endüstrisi, geleceğin tarımı, geleceğin taşımacılığı, geleceğin sağlık hizmetleri ve geleceğin stadyumu gibi 5G senaryoları üzerinden geleceğin akıllı dünyası ile eşzamanlı olarak etkileşime girdi. Akıllı Şehir enstalasyonu sayesinde ise ziyaretçiler Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması üzerinden; akıllı çöp toplamadan akıllı toplu ulaşıma, akıllı aydınlatmadan akıllı şehre entegre otonom araca kadar birçok konuda fikir sahibi oldu. Vodafone'un geleceği gözler önüne seren standın ilgi odaklarından biri de Vsmart Veysi isimli Promobot oldu.

Ziyaretçiler, insanları tanıyan ve hatırlayan, konuşma akışına ve ses komutlarına göre hareket eden, konuştuğu kişinin cinsiyetini ve yaşını belirleyen Promobot'a büyük ilgi gösterdi. Vodafone standında ayrıca; Giga Car otonom araç ile, akıllı şehirlerle entegre bir gelecekte sürücüsüz araç kullanma, akıllı park sistemi, arabadan online toplantıya katılabilme gibi katma değerli ulaşım çözümleri de tanıtıldı.

"Geleceğin çözümlerinin gördüğü büyük ilgiden mutluyuz"

Açıklamada görüşleri bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: "Uludağ Ekonomi Zirvesi boyunca büyük ilgi gören standımız ile dijitalleşmenin geleceğin yaşamını nasıl şekillendireceğini katılımcılara göstermek istedik. Hem 5G ve akıllı şehirlerin sağladığı kazanımlar hem de bu alanlarda bizim üzerinde çalıştığımız çözümler konusunda ziyaretçilerimizin fikir sahibi olmasını hedefledik. Gördüğümüz ilgi de bizi son derece mutlu etti. Ziyaretçilerimiz bir yandan yakında hayatımıza girecek 5G teknolojisi, bir yandan da geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım, altyapı, trafik, enerji yönetimi gibi konularda sanal gerçeklik deneyimi yaşadı. Ayrıca nesnelerin interneti, makineler arası iletişim, bulut, sabit ve mobil iletişim altında topladığımız çözümlerimizi de iş ortaklarımıza sergileme fırsatı bulduk. Diğer yandan, kurduğumuz mobil 5G sahamızla da katılımcılara geleceğin teknolojisini ve deneyimini yaşatmak istedik. Bu kapsamda, 5G teknolojisi ile hayata geçecek uygulamalardan biri olan ve Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne özel olarak sağladığımız 3.5 GHz spektrum bandında Türkiye'nin ilk 5G sabit kablosuz erişimi (FWA) ile de, misafirlerimize milli maç izleme deneyimini 5G hızında ve ultra düşük gecikme ile yaşatarak Türkiye'de yine bir ilke imza attık. Vodafone olarak, 5G teknolojisiyle hayata geçecek pek çok yeniliği Türkiye'de sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA