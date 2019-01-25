Vodafone Türkiye 3’üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye 2018-19 mali yılının Ekim-Aralık dönemine ait 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin servis gelirleri yüzde 14,8 organik büyüme ile 2,7 milyar TL oldu. Mobil abone sayısı ise bu dönemde 23,4 milyon olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2018-19 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3'üncü çeyrekte şirket; kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artırdı. Buna göre, şirketin 3'üncü çeyrekte servis gelirleri 2,7 milyar TL'ye ulaştı.

Sabit genişbant abone sayısında rekor

2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13,1 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 56'sına ulaştı.

Vodafone Türkiye sabit genişbant hizmetlerinde hızlı büyümesini sürdürdü. Üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı 70 bin artış ile 845 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 31,6 arttı.

Veri kullanımı yüzde 60,3 arttı

Vodafone abonelerinin veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 297 petabyte'a ulaştı.

En geniş 4.5G kapsaması

Vodafone Türkiye'nin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 15 milyona yaklaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 15 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Business servis gelirlerinde yüzde 15'lik büyüme

Türkiye'nin işletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal gelirlerini üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırdı.

2018-19 mali yılının üçüncü çeyrek performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan şöyle konuştu:

"Vodafone olarak "dijitalleşmenin öncü operatörü" olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanmaya odaklanıyoruz. Daha zengin bir deneyim sunmak ve müşterilerimiz ile kurduğumuz bağı kuvvetlendirmek üzere ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: İHA