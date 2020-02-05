Vodafone Türkiye'nin 3. çeyrek servis gelirleri yüzde 17.3 arttı

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artışla 3.1 milyar liraya ulaştı.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 2019-20 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle 23.4 milyon olarak gerçekleşti. Makineler arası iletişim dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.3 milyon oldu.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan 2019-20 mali yılının üçüncü çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

"Vodafone olarak, "teknoloji iletişimi şirketi" olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm kanallarda tek bir odağımız var; o da dijitalleşme. Dijital müşteri sayımız 13.4 milyonu aştı. Müşterilerimizin aylık toplam dijital etkileşimi 472 milyona ulaştı. "Önce dijital" düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışıyoruz. Müşteri odaklı gelişme ve büyümemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle daha dijital bir Türkiye için yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon artışla 14.2 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 60.4'ünü oluşturdu.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 159 bin net abone artışı ile üçüncü çeyrek sonunda 1 milyonu aşarken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.2 arttı.

Vodafone Türkiye'nin "eve kadar fiber" gibi yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 275 bine ulaştı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 8.4 milyona yükseldi.

Dijital müşteri deneyimini merkeze aldığı ürün ve servislerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Vodafone'un "Vodafone Yanımda" , online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 13.4 milyonu aştı.

2019-20 mali yılı 3. Çeyreğinde Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 6 GB'a yaklaştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.2 artış ile 410.8 petabyte'a ulaştı.

Vodafone Türkiye'nin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 17 milyona ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 19 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA