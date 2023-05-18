Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...

Milyonlarca insan tarafından kullanılan GSM operatörü Vodafone şirketinden 11 bin personelin çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı. Peki çalışanlar neden çıkarılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VODAFONE 11 BİN PERSONELİ İŞTEN ÇIKARIYOR

2023 senesi finansal ön sonuçlara göre Vodafone beklentileri karşılanmadı. En büyük piyasası olan Almanya'da gelirlerin daralması Avrupa performansını etkiledi ancak buna rağmen Afrika'da büyüme devam ediyor. Afrika'da büyüme ve yüksek ekipman satışları şirket gelirlerini yüzde 0.3 artırdı ve satışlar 45.7 milyar Euro'ya yükselmiş oldu.

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Finansal sonuçlar kapsamında alınan kararlara göre yeni bir değişim stratejisi izlenecek. Avrupa ve Afrika'da en çok tercih edilen operatör Vodafone müşteri deneyiminin iyileştirilmesi için çalışmalarına devam edecek. Şirket marka alanında yatırımlarını artırmayı amaçlarken 3 sene içinde 11 bin personeli ise işten çıkaracak. Vodafone Group İcra Direktörü Margherita Della Valle tarafından yapılan açıklamaya göre faaliyet gösterilen yerlerdeki performansların rakiplere göre düşük olduğu, önceliğin müşteri, sadeleşme ve büyüme olduğu, rekabet gücünün tekrar kazanılması için sadeleşme politikasının izleneceği, hizmet kalitesinin artırılması için kaynakların bu alanda kullanılacağı ve büyümenin sağlanacağı belirtildi.