Vojin Serafimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojin Serafimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojin Serafimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojin Serafimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojin Serafimovic 14 Ekim 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Војин Серафимовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojin Serafimovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vojin Serafimovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojin Serafimovic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vojin Serafimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojin Serafimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojin Serafimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojin Serafimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19

Vojin Serafimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojin Serafimovic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vojin Serafimovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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