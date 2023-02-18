Vojislav Balabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojislav Balabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojislav Balabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojislav Balabanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vojislav Balabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojislav Balabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojislav Balabanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojislav Balabanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojislav Balabanovic 15 Aralık 1995 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Војислав Балабановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojislav Balabanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vojislav Balabanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vojislav Balabanovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vojislav Balabanovicboyu ve yaşı kaç

Vojislav Balabanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojislav Balabanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vojislav Balabanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojislav Balabanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Senta

1 Temmuz 2016 yılında FK Odzaci

17 Şubat 2017 yılında FK Feniks

1 Temmuz 2017 yılında FK Novi Sad

25 Temmuz 2018 yılında Kom Podgorica

8 Şubat 2019 yılında Backa

9 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

14 Ocak 2020 yılında Jagodina

1 Ağu 2020 yılında Dinamo Vranje

12 Temmuz 2021 yılında RFK Novi Sad

22 Temmuz 2022 yılında Backa

9 Eylül 2022 yılında RFK Novi Sad

Vojislav Balabanovic kimdir

Vojislav Balabanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojislav Balabanovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Vojislav Balabanovic nereli

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