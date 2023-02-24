Vojislav Radusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojislav Radusinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojislav Radusinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojislav Radusinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojislav Radusinovic 13 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojislav Radusinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vojislav Radusinovic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojislav Radusinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojislav Radusinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojislav Radusinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojislav Radusinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

30 Ağustos 2020 yılında FK Bratstvo

15 Haziran 2021 yılında FK Iskra

Vojislav Radusinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojislav Radusinovic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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