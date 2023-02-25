Vojislav Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojislav Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojislav Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojislav Stankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vojislav Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojislav Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojislav Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojislav Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojislav Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojislav Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojislav Stankovic 22 Eylül 1987 tarihinde Vranje şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Војислав Станковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojislav Stankovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dusan Milojevic yapmaktadır. Vojislav Stankovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vojislav Stankovic'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vojislav Stankovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stankoviciii_6/

Vojislav Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojislav Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Vojislav Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojislav Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dinamo Vranje

1 Ocak 2009 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2010 yılında Partizan

2 Şubat 2015 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2015 yılında FK Qabala

30 Haziran 2016 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2016 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2019 yılında Neftçi Baku

Vojislav Stankovic kimdir

Vojislav Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojislav Stankovic şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Vojislav Stankovic nereli

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