Vojo Ubiparip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojo Ubiparip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojo Ubiparip kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojo Ubiparip ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vojo Ubiparip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojo Ubiparip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojo Ubiparip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojo Ubiparip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojo Ubiparip 10 Mayıs 1988 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bojo Убипapип şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojo Ubiparip Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Vojo Ubiparip, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vojo Ubiparip'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojo Ubiparipboyu ve yaşı kaç

Vojo Ubiparip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojo Ubiparip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vojo Ubiparip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojo Ubiparip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Vojvodina

1 Eylül 2006 yılında Proleter

31 Aralık 2006 yılında Vojvodina

1 Şubat 2007 yılında Borac Cacak

30 Haziran 2007 yılında Vojvodina

1 Ağu 2007 yılında CSK Celarevo

31 Aralık 2007 yılında Vojvodina

1 Ocak 2008 yılında Spartak

1 Ocak 2011 yılında Lech Poznan

7 Ağu 2015 yılında Vasas FC

3 Şubat 2016 yılında Novi Pazar

26 Temmuz 2016 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2017 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2018 yılında FK Tuzla City

17 Ocak 2022 yılında Radnicki 1923

1 Ocak 2023 yılında Spartak

Vojo Ubiparip kimdir

Vojo Ubiparip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojo Ubiparip şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Vojo Ubiparip nereli

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