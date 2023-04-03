Vojtech Baloun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Baloun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Baloun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vojtech Baloun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vojtech Baloun 25 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Baloun şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vojtech Baloun Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Baloun'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vojtech Baloun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vojtech Baloun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2021 yılında Hr. Kralove B
Vojtech Baloun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vojtech Baloun şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Jestřabí Lhota (2008 - 2015)
FC Hradec Králové (2015 - 2021)
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