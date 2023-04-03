Vojtech Baloun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Baloun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vojtech Baloun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojtech Baloun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.