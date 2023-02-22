Vojtech Brak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Brak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Brak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Brak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Brak 12 Şubat 1997 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Brak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Brak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Brak'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojtech Brak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Brak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Brak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Brak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bohemians U19

1 Temmuz 2016 yılında Bohemians B

17 Temmuz 2018 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2019 yılında Bohemians B

22 Temmuz 2019 yılında Usti nad Labem

10 Temmuz 2022 yılında Trinec

Vojtech Brak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Brak şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vojtech Brak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bohemians Praha 1905 (2003 - 2007)SK Slavia Praha (2007)FC Bohemians Praha 1905 (2007 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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