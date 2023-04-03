Vojtech Kanak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Kanak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Kanak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vojtech Kanak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vojtech Kanak 30 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Kaňák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vojtech Kanak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Kanak'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vojtech Kanak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vojtech Kanak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Frydek-Mistek
28 Ağustos 2020 yılında Karvina U17
8 Ocak 2021 yılında Frydek-Mistek
18 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
Vojtech Kanak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vojtech Kanak şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Frýdek-Místek (2012 - 2020)
MFK Karviná (2020 - 2021)
MFK Karviná (2021 -)
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