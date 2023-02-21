Vojtech Kristal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Kristal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Kristal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Kristal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Kristal 10 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Křišťál şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Kristal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vojtech Kristal'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojtech Kristal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Kristal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Kristal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Kristal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2018 yılında Jihlava B

1 Ocak 2020 yılında Jihlava

Vojtech Kristal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Kristal şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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